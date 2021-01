Ziliani | “Lozano campione ritrovato Imprescindibile”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Su Twitter, Paolotesse le lodi di Hirving. Il messicano ha illuminato la serata grigia del Napoli, aiutando i compagni a centrocampo e in difesa. Ha fatto ammonire tre difensori del Parma. E’ un, scrive. #che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a dar man forte a centrocampo e difesa e fa ammonire 3, diconsi tre, difensori del Parma..#NapoliParma — Paolo(@Z) January 31, 2021 L'articolo ilNapolista.

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter la prestazione di Hirving Lozano contro il Parma, ancora una volta tra i migliori: "Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a dar man forte a centrocampo e difesa e fa ammonire 3, diconsi tre, difensori del Parma"