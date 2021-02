Zenga: “Nessuno può giudicarmi come padre. E non sono separato da Raluca” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo l'intervento al GF Vip, Walter Zenga ha parlato del rapporto con i suoi figli anche a 'Live, Non è la D'Urso'. Intervistato dalla nota conduttrice, l'allenatore si è difeso ancora una volta: «Bello parlare tramite social e giornali. Perché non si parla direttamente. Questa mattina mi ha scritto Roberta. Stranamente, ma non le ho risposto. Facile mandare messaggio quando sa che vengo da te. Perché non mi ha scritto prima di dire certe cose ai giornali? Che tipo di messaggio? Si riassumevano le cose dicendo 'mettiamoci una pietra sopra e vieni ad Osimo che ne parliamo'. Perché dovrei andare ad Osimo. Per quale motivo? Non c'è da parlare dopo 24 anni. Le cose sono chiaramente senza problemi. Voglio cercare di parlare con i miei figli faccia a faccia, da uomo a uomo. Ho avuto i miei problemi nella vita, non li ho mai messi alla berlina di tutti. Mi ... Leggi su golssip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo l'intervento al GF Vip, Walterha parlato del rapporto con i suoi figli anche a 'Live, Non è la D'Urso'. Intervistato dalla nota conduttrice, l'allenatore si è difeso ancora una volta: «Bello parlare tramite social e giornali. Perché non si parla direttamente. Questa mattina mi ha scritto Roberta. Stranamente, ma non le ho risposto. Facile mandare messaggio quando sa che vengo da te. Perché non mi ha scritto prima di dire certe cose ai giornali? Che tipo di messaggio? Si riassumevano le cose dicendo 'mettiamoci una pietra sopra e vieni ad Osimo che ne parliamo'. Perché dovrei andare ad Osimo. Per quale motivo? Non c'è da parlare dopo 24 anni. Le cosechiaramente senza problemi. Voglio cercare di parlare con i miei figli faccia a faccia, da uomo a uomo. Ho avuto i miei problemi nella vita, non li ho mai messi alla berlina di tutti. Mi ...

