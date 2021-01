Zaniolo a C’è posta per te con mamma Francesca. Sorpresa ad un coetaneo (Di domenica 31 gennaio 2021) Il programma è stato registrato tempo fa ma Zaniolo lo aveva annunciato nelle scorse ore su Instagram. È andata in onda la puntata di C'è posta per te, programma di Canale 5, nella quale è stato ospite insieme alla mamma Francesca. Il giocatore della Roma era la Sorpresa per un ragazzo che ha perso sua madre. A scrivere per lui è stato il compagno della signora che il ragazzo ha presto imparato a chiamare papà. La storia ha commosso il calciatore e la sua famiglia. Diversi i regali consegnati, dalla maglietta firmata, al pc, fino alle scarpe con le quali Nicolò si è infortunato: "Brutto ricordo per me ma spero tu possa segnarci tanti gol quando le indosserai", ha detto il centrocampista. Particolarmente generoso il regalo che Zaniolo e la sua mamma hanno voluto fare ai ... Leggi su golssip (Di domenica 31 gennaio 2021) Il programma è stato registrato tempo fa malo aveva annunciato nelle scorse ore su Instagram. È andata in onda la puntata di C'èper te, programma di Canale 5, nella quale è stato ospite insieme alla. Il giocatore della Roma era laper un ragazzo che ha perso sua madre. A scrivere per lui è stato il compagno della signora che il ragazzo ha presto imparato a chiamare papà. La storia ha commosso il calciatore e la sua famiglia. Diversi i regali consegnati, dalla maglietta firmata, al pc, fino alle scarpe con le quali Nicolò si è infortunato: "Brutto ricordo per me ma spero tu possa segnarci tanti gol quando le indosserai", ha detto il centrocampista. Particolarmente generoso il regalo chee la suahanno voluto fare ai ...

