Zaniolo a C'è posta con la sua mamma: "L'unica donna della mia vita" (Di domenica 31 gennaio 2021) Dedica speciale di Nicolò Zaniolo per la mamma Francesca. Nella sera in cui è andata in onda la puntata di C'è posta per te nella quale è stato ospite, il giocatore ha scritto un post su Instagram. "L'unica donna della mia vita!", ha scritto. La foto postata è quella dell'ingresso nello studio dove lui è arrivato mano nella mano con la signora Francesca. "È stata una serata emozionante. I piccoli gesti fanno capire veramente quali sono le cose importanti... onorato", ha commentato rispetto alla sua partecipazione al programma.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKsEoVfHbb2/" Golssip.

