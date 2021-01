Xbox e SEGA, partnership all'orizzonte? Nuovo indizio scovato all'interno di Xbox Store (Di domenica 31 gennaio 2021) In questi ultimi tempi, Microsoft ha deciso di spalancare il suo immenso portafogli e darsi alle spese folli, acquisendo numerosi studi per Xbox e garantire first-party d'eccellenza per Xbox Series X/S. Dopo la colossale acquisizione di Zenimax, mossa che ha portato studi come Bethesda e id Software fra le file di Xbox Game Studios, sono stati in molti ad ipotizzare il prossimo, grande acquisto della compagnia americana. Per qualche motivo, tutti hanno puntato il dito verso SEGA, complici i buoni rapporti nati negli ultimi mesi, che hanno portato ad interessanti risvolti, come l'arrivo dei titoli Yakuza sulla piattaforma Xbox. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 31 gennaio 2021) In questi ultimi tempi, Microsoft ha deciso di spalancare il suo immenso portafogli e darsi alle spese folli, acquisendo numerosi studi pere garantire first-party d'eccellenza perSeries X/S. Dopo la colossale acquisizione di Zenimax, mossa che ha portato studi come Bethesda e id Software fra le file diGame Studios, sono stati in molti ad ipotizzare il prossimo, grande acquisto della compagnia americana. Per qualche motivo, tutti hanno puntato il dito verso, complici i buoni rapporti nati negli ultimi mesi, che hanno portato ad interessanti risvolti, come l'arrivo dei titoli Yakuza sulla piattaforma. Leggi altro...

