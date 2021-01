WTA Melbourne 1, Martina Trevisan spreca tanto, Andrea Petkovic torna al successo dopo quindici mesi (Di domenica 31 gennaio 2021) Una sconfitta che sa di occasione sprecata per Martina Trevisan. La tennista fiorentina saluta subito il Gippsland Trophy (aka WTA Melbourne 1) perdendo in tre set contro l’esperta Andrea Petkovic, al ritorno alla vittoria dopo più di un anno dopo lo stop per un infortunio al ginocchio sinistro. Il 6-1 3-6 7-5 in due ore e ventidue minuti parla di un match combattuto per lunga parte, con l’azzurra che deve fare mea culpa per la prima frazione disastrosa ed un finale di partita in cui non è riuscita a concretizzare la sua maggiore freschezza fisica, predominante per secondo e parte di terzo set. Partita che comincia nel segno dei break: nei primi tre giochi le due contendenti fanno fatica a trovare confidenza al servizio, con cedendo il fianco anche in ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Una sconfitta che sa di occasioneta per. La tennista fiorentina saluta subito il Gippsland Trophy (aka WTA1) perdendo in tre set contro l’esperta, al ritorno alla vittoriapiù di un annolo stop per un infortunio al ginocchio sinistro. Il 6-1 3-6 7-5 in due ore e ventidue minuti parla di un match combattuto per lunga parte, con l’azzurra che deve fare mea culpa per la prima frazione disastrosa ed un finale di partita in cui non è riuscita a concretizzare la sua maggiore freschezza fisica, predominante per secondo e parte di terzo set. Partita che comincia nel segno dei break: nei primi tre giochi le due contendenti fanno fatica a trovare confidenza al servizio, con cedendo il fianco anche in ...

