West Ham-Liverpool domenica | ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Otto risultati utili consecutivi, tra tutte le competizioni, con sei vittorie consecutive anche se due ottenute in FA Cup contro piccoli club. Questo il biglietto da visita che David Moyes e i suoi Hammers presenteranno a Jurgen Klopp e i suoi Reds. Il tedesco è riuscito a dare una svegliata alla squadra, che ha tirato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

In Premier League impegni casalinghi per Chelsea e Leicester che giocheranno contro Burnley e Leeds mentre Liverpool e Tottenham se la vedranno fuori casa contro West Ham e Brighton . In Liga impegno ...

Il pre partita di West Ham United - Liverpool di Premier League del 31 Gennaio 2021 H17:30 ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

In tutte le ultime 7 gare casalinghe del West Ham United, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso del primo tempo ( Under/Over 0.5 goal primo tempo ) Il West Ham United ha trovato il gol nella prima frazione di gioco in tutte le ...

West Ham-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Veggente David Cross

(Heywood, 8 dicembre 1950) è un ex calciatore britannico, di ruolo attaccante. Assieme a John Byrne, è primatista di reti (6) col West Ham nelle competizioni calcistiche europee. Il 9 dicembre 1977 si ...

West Ham, blitz per Montiel: offerta in arrivo

Il West Ham si è inserito nella corsa a Gonzalo Montiel: pronta l'offerta al River Plate. Le ultime sul talento argentino ...

