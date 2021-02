(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilcercherà di continuare la sua buona forma recente per colmare il divario con le prime due della classifica. Questa non sarà una partita con tanti gol, almeno seguendo un filo logico. L’ultima volta che gli Hornets hanno segnato più di tre gol in una partita è stata la vittoria per 4-1 sul Preston InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Watford-QPR (lunedì, ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici - titoalboadicto : RT @redgol: Watford y Sierralta buscan acercarse al ascenso contra el QPR - redgol : Watford y Sierralta buscan acercarse al ascenso contra el QPR - qpr_italia : ?? 01/02/2021 ?? 27° giornata di #Championship ?? Vicarage Road ?? #Watford v #QPR ? 20.45 #GOHOOPS #WATQPR - infobetting : Watford-QPR (lunedì, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Watford QPR

Infobetting

E'. Se diamo un'occhiata per esempio agli ultimi sei incontri casalinghi deltroviamo sei under 2,5! Media del cento per cento. Bisogna solo sperare che le due squadre non ...Supplementari "vincenti" anche per il Fulham che vince in casa delper 2-0, mentre il West ... 1-0 alTra le squadre di Premier League, avanti anche lo Sheffield United che vince sul campo ...I pronostici di lunedì 1 febbraio. Si gioca in serie B, nella Championship inglese e nella Liga spagnola. Tre match in palinsesto.I pronostici di lunedì 1 febbraio, ci sono partite in Serie B, Liga, Championship e Primeira Liga, si gioca anche in Eerste Divisie e Serie C.