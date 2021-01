Volley, secondo successo consecutivo in Coppa Italia per la Lube (Di domenica 31 gennaio 2021) Lube Civitanova ha vinto la Coppa Italia maschile di Volley. In finale battuto in quattro set Perugia. BOLOGNA – E’ la Lube Civitanova a conquistare la Coppa Italia di Volley. La squadra allenata da Fefé De Giorgi nella finalissima è riuscita ad avere la meglio su Perugia con il punteggio di 3-1. Un risultato importante per i marchigiani che per la settima volta nella storia sono riusciti ad alzare il trofeo. Un successo in un palazzetto vuoto per l’emergenza coronavirus per la Lube. Perugia non è riuscita a riscattare la sconfitta della scorsa stagione e, per la seconda volta consecutiva, ha dovuto alzare bandiera bianca. Il tabellino Di seguito il tabellino della sfida tra Lube Civitanova ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021)Civitanova ha vinto lamaschile di. In finale battuto in quattro set Perugia. BOLOGNA – E’ laCivitanova a conquistare ladi. La squadra allenata da Fefé De Giorgi nella finalissima è riuscita ad avere la meglio su Perugia con il punteggio di 3-1. Un risultato importante per i marchigiani che per la settima volta nella storia sono riusciti ad alzare il trofeo. Unin un palazzetto vuoto per l’emergenza coronavirus per la. Perugia non è riuscita a riscattare la sconfitta della scorsa stagione e, per la seconda volta consecutiva, ha dovuto alzare bandiera bianca. Il tabellino Di seguito il tabellino della sfida traCivitanova ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley secondo Volley. Civitanova batte Perugia trascinata da Simon: la Coppa Italia è il settimo sigillo

Il volley di Civitanova ha in mano il Settebello e lo gioca per fare sua la Coppa Italia della continuità: 3 - 1 a Perugia. È il settimo trofeo, appunto, che finisce nella sua bacheca, il secondo di ...

Arabona - Futura Volley Teramo 3 - 0, la cronaca della partita

TERAMO – Quasi un anno dopo, la LG Impianti Futura Volley Teramo torna a conoscere la sconfitta. L'ultima volta era accaduto in casa di Pescara 3, il ... Secondo periodo con Teramo che inizia forte e ...

Secondo successo per le ragazze del Grosseto Volley School, Tivoli superato IlGiunco.net Volley, secondo successo consecutivo in Coppa Italia per la Lube

Lube Civitanova ha vinto la Coppa Italia maschile di volley. In finale battuto in quattro set Perugia. Il resoconto e le dichiarazioni.

Volley, Civitanova vince la Coppa Italia

Un trionfo straordinario quello della squadra di Ferdinando De Giorgi, che da tecnico alza questo trofeo addirittura per la quarta volta con la Cucine Lube Civitanova. Maturato grazie ad una prestazio ...

