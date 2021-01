Volley femminile | Serie A1 | Chieri | Bergamo e Cuneo vincono 3-0 Brescia | Bergamo e Trento ko

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per laA1 diha sconfittoper 3-0 (25-13; 25-19; 25-17), infila la quinta vittoria consecutiva e rafforza un sempre più sorprendente quarto posto in classifica (+6 su Scandicci) e addirittura mette nel mirino Monza (le brianzole sono lontane cinque lunghezze, ma hanno disputato una partita in più). Prestazione importante da parte di Alexandra Frantti e Kaja Grobelna (14 punti a testa) contro il fanalino di coda, lontano sempre due punti da Perugia. Le umbre si sono infatti arrese per 3-0 (25-20; 25-20; 25-18) controin un fondamentale scontro salvezza. Le orobiche ringrazano Stephanie Enright (15 punti), Khalia Lanier (14) e Sara Loda (14) contro le ragazze di coach Davide ...