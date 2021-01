Volley femminile, Serie A1 2021: Chieri, Bergamo e Cuneo vincono 3-0. Brescia, Bergamo e Trento ko (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la Serie A1 di Volley femminile. Chieri ha sconfitto Brescia per 3-0 (25-13; 25-19; 25-17), infila la quinta vittoria consecutiva e rafforza un sempre più sorprendente quarto posto in classifica (+6 su Scandicci) e addirittura mette nel mirino Monza (le brianzole sono lontane cinque lunghezze, ma hanno disputato una partita in più). Prestazione importante da parte di Alexandra Frantti e Kaja Grobelna (14 punti a testa) contro il fanalino di coda, lontano sempre due punti da Perugia. Le umbre si sono infatti arrese per 3-0 (25-20; 25-20; 25-18) contro Bergamo in un fondamentale scontro salvezza. Le orobiche ringrazano Stephanie Enright (15 punti), Khalia Lanier (14) e Sara Loda (14) contro le ragazze di coach Davide ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per laA1 diha sconfittoper 3-0 (25-13; 25-19; 25-17), infila la quinta vittoria consecutiva e rafforza un sempre più sorprendente quarto posto in classifica (+6 su Scandicci) e addirittura mette nel mirino Monza (le brianzole sono lontane cinque lunghezze, ma hanno disputato una partita in più). Prestazione importante da parte di Alexandra Frantti e Kaja Grobelna (14 punti a testa) contro il fanalino di coda, lontano sempre due punti da Perugia. Le umbre si sono infatti arrese per 3-0 (25-20; 25-20; 25-18) controin un fondamentale scontro salvezza. Le orobiche ringrazano Stephanie Enright (15 punti), Khalia Lanier (14) e Sara Loda (14) contro le ragazze di coach Davide ...

... pochi giorni dopo, il volley continuerà a essere protagonista con il girone di Champions League , ... Marzo sarà segnato dalla Coppa Italia di Pallavolo femminile a Rimini , e farà capolino la stagione ...

In Aggiornamento: Ancora al lavoro la nazionale femminile di beach volley che, composta da Margherita Bianchin, Claudia Scampoli e Chiara They lavorerà tra il Centro di Preparazione di Vigna di Valle e l'IBeach Casetta Bianca da domani al 6 ...

La De Mitri – Energia 4.0 balza in testa alla classifica del girone I2 di serie B2 femminile dopo la seconda giornata di campionato. 3-1 il punteggio contro l'Ecologica Don Celso Fermo ...

