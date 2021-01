Volley, Civitanova vince la Coppa Italia! La Lube inchioda Perugia per 3-1 e difende il trofeo (Di domenica 31 gennaio 2021) Civitanova ha vinto la Coppa Italia 2021 di Volley maschile sconfiggendo Perugia per 3-1 (25-17; 18-25; 25-17; 25-17) nella Finale andata in scena alla Unipol Arena di Bologna. La Lube ha difeso il trofeo conquistato dodici mesi fa sempre in questo impianto (ma allora c’era il pubblico sugli spalti) e ha così messo le mani sul trofeo per la settima volta nella sua storia. Quello di questa sera era il quarto atto conclusivo consecutivo tra queste due squadre: dopo le due Coppa Italia portate a casa dai Block Devils nel 2018 e nel 2019, i cucinieri si sono prontamente riscattati e hanno pareggiato il conto nel giro di dodici mesi. Perugia si lecca le ferite e vede scappare via il primo trofeo del nuovo anno solare, dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021)ha vinto laItalia 2021 dimaschile sconfiggendoper 3-1 (25-17; 18-25; 25-17; 25-17) nella Finale andata in scena alla Unipol Arena di Bologna. Laha difeso ilconquistato dodici mesi fa sempre in questo impianto (ma allora c’era il pubblico sugli spalti) e ha così messo le mani sulper la settima volta nella sua storia. Quello di questa sera era il quarto atto conclusivo consecutivo tra queste due squadre: dopo le dueItalia portate a casa dai Block Devils nel 2018 e nel 2019, i cucinieri si sono prontamente riscattati e hanno pareggiato il conto nel giro di dodici mesi.si lecca le ferite e vede scappare via il primodel nuovo anno solare, dopo ...

