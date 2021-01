Volley Civitanova-Perugia: in palio il primo trofeo della stagione (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi 31 Gennaio 2021 nel palazzetto Unipol Arena di Bologna alle ore 18:00 si disputerà l’incontro di Volley tra Civitanova-Perugia per la finale di Coppa Italia. Le due squadre sono agguerrite e pronte a tutto pur di conquistare l’ambito primo trofeo del 2021. La sfida sarà elettrizzante e da seguire tutta d’un fiato. Con fatica il Volley sta tornando a far emozionare i tifosi dopo che la pandemia aveva fermato tutto. Vero Volley-Monza: arriva la brutta sconfitta col Civitanova Volley Civitanova-Perugia: come arrivano le due squadre alla sfida? Entrambe le squadre vengono da due semifinali estremamente convincenti: la Lube ha battagliato tutti i set contro Modena, ma è riuscita a spuntarla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi 31 Gennaio 2021 nel palazzetto Unipol Arena di Bologna alle ore 18:00 si disputerà l’incontro ditraper la finale di Coppa Italia. Le due squadre sono agguerrite e pronte a tutto pur di conquistare l’ambitodel 2021. La sfida sarà elettrizzante e da seguire tutta d’un fiato. Con fatica ilsta tornando a far emozionare i tifosi dopo che la pandemia aveva fermato tutto. Vero-Monza: arriva la brutta sconfitta col: come arrivano le due squadre alla sfida? Entrambe le squadre vengono da due semifinali estremamente convincenti: la Lube ha battagliato tutti i set contro Modena, ma è riuscita a spuntarla ...

