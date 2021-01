Video l’Eredità 30 gennaio 2021: Andrea Matarazzo (Di domenica 31 gennaio 2021) l’Eredità di domenica 31 gennaio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Andrea Matarazzo di Roma. Andrea è un ingegnere meccanico e lavora presso una multinazionale, ma per passione suona anche la batteria. E’ sposato con Angela e ha una bambina di nome Ludovica. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 57.500 euro. Peccato! Riproverà domani. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 31 gennaio 2021)di domenica 31. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, èdi Roma.è un ingegnere meccanico e lavora presso una multinazionale, ma per passione suona anche la batteria. E’ sposato con Angela e ha una bambina di nome Ludovica. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 57.500 euro. Peccato! Riproverà domani. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando ...

infoitcultura : L’Eredità, gaffe “hard” del concorrente: Insinna reagisce così – VIDEO - CelanoDi : Il #CastelloDiCelano in onda su @RaiUno per l'anteprima de L'Eredità con Insinna, che ha mostrato due foto del Cast… - m_michelangeli : RT @lanavediteseoed: Nostalgia per la Prima Repubblica? «Sicuramente non era trasformista»: dice @PaoloFranchi1, che quegli anni li ha segu… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Nostalgia per la Prima Repubblica? «Sicuramente non era trasformista»: dice @PaoloFranchi1, che quegli anni li ha segu… - BenMichelangeli : RT @lanavediteseoed: Nostalgia per la Prima Repubblica? «Sicuramente non era trasformista»: dice @PaoloFranchi1, che quegli anni li ha segu… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità **Food: è morto lo chef Albert Roux, leggenda della cucina internazionale** (3) Affaritaliani.it