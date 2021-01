Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021)DEL 31 GENNAIOORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1-FIRENZE, SEGNALANDO UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E PONZANO IN DIREZIONE FIRENZE, PRESTARE ATTENZIONE. CHIUSO PER LAVORI FINO AL 3 APRILE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NELL’INTERO TRATTO. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. INTERDETTA AL TRANSITO PER LAVORI ANCHE LA CASSIA SUD, IN PROSSIMITA’ DI VITERBO, TRA VIA UGO FERRONI E LA STRADA PONTE SODO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN MERITO INVECE AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI SULLA CASILINA CHE HANNO PORTATO MODIFICHE ALLA CIRCONE SULLA LINEA S04 ...