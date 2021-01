Veronica Gentili, vestito verde acqua solleva i pensieri pre-serali: stupenda – FOTO (Di domenica 31 gennaio 2021) La giornalista Veronica Gentili indossa un vestito verde acqua per un’anteprima di “Stasera Italia” davvero mozzafiato Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@VeronicaGentili) Non si è fatta attendere neanche stavolta, la “reazione” in fase pre-diretta di Veronica Gentili. La giornalista di “Stasera Italia” ha anticipato le “mosse” degli L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021) La giornalistaindossa unper un’anteprima di “Stasera Italia” davvero mozzafiato Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Non si è fatta attendere neanche stavolta, la “reazione” in fase pre-diretta di. La giornalista di “Stasera Italia” ha anticipato le “mosse” degli L'articolo proviene da YesLife.it.

veronica_rosset : RT @AngelaAngelmi: Ascolti Tv, Crisi 8 1/2: Gruber insidiata da Palombelli e battuta da Gentili - - PietroStanizzo : RT @FrancescoLollo1: ?? Questa sera alle 20.30 sarò ospite di Veronica Gentili a “Stasera Italia” su Rete4. Seguitemi se potete! ???? #Stasera… - blogaccioBlog : @AugustoMinzolin Ha ragione.Veronica Gentili su Rete4 è+di una alternativa. Informa e lascia dibattere gli ospiti.C… - dstazio88 : @marcodimaio @ItaliaViva Penso che stasera Italia questa sera senza la Palombelli non sia stata all'altezza. Ospit… - minovr69 : #StaseraItalia non capisco perché non mantengano la conduzione sempre a Veronica Gentili, spigliata e brillante. -