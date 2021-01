"Vedi in giro qualche neg***?". Disastro di Alda D'Eusanio, la sparata razzista: cala il gelo e salta la sua testa (Di domenica 31 gennaio 2021) Appena entrata e già verso la squalifica. Si parla di Alda D'Eusanio, che potrebbe essere cacciata dal Grande Fratello Vip dopo una settimana all'interno della casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La ragione? Una frase razzista, quel tipo di frase per cui agli albori di questa infinita edizione fu cacciato Fausto Leali. Uno scivolone in cui la D'Eusanio è incappata nella serata di sabato 30 gennaio, nel corso della cena a tema persiano. Mentre parlava con Tommaso Zorzi, infatti, la D'Eusanio ha detto: "Perché tu Vedi qualche neg*** da queste parti?". Frase che ha fatto letteralmente calare il gelo al tavolo. Frase che non è sfuggita ai fan del GfVip, che si sono scatenati sui social ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Appena entrata e già verso la squalifica. Si parla diD', che potrebbe essere cacciata dal Grande Fratello Vip dopo una settimana all'interno della casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La ragione? Una frase, quel tipo di frase per cui agli albori di questa infinita edizione fu cacciato Fausto Leali. Uno scivolone in cui la D'è incappata nella serata di sabato 30 gennaio, nel corso della cena a tema persiano. Mentre parlava con Tommaso Zorzi, infatti, la D'ha detto: "Perché tuda queste parti?". Frase che ha fatto letteralmentere ilal tavolo. Frase che non è sfuggita ai fan del GfVip, che si sono scatenati sui social ...

