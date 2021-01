Vampiri emotivi | guida per riconoscere | combattere e sconfiggere i ladri di energie

Leggi su vanityfair

(Di domenica 31 gennaio 2021) Difficilmente lo riesci a identificare, in quanto si nasconde bene sotto le false sembianze della persona disponibile e brillante. Ma… non lascia parlare malgrado abbiate voglia di raccontare, svilisce i tuoi successi e le tue gioie, dà consigli non richiesti, in quanto crede di sapere sempre cos’è meglio per le persone che ha intorno e cerca sempre una scusa buona per litigare o discutere.