Vaccino over 80 nel Lazio, sarà possibile prenotare da domani: tutto quello che serve sapere

Vaccino over 80 nel Lazio, sarà possibile prenotarlo a partire da domani 1 febbraio. È ultile sapere che rientrano nella campagna di vaccinazione anche tutti i nati nel 1941. La prenotazione potrà essere effettuata in via telematica sul sito di Salute Lazio, basterà avere con sè il codice fiscale. In caso di necessità, per assistenza alla prenotazione o per eventuali disdette sarà possibile chiamare lo 06. 164.161.841 mentre per le persone con più di ottant'anni non autosufficienti, è attivo il numero verde 800.118.800 con il quale sarà possibile usufruire del servizio di vaccinazione a domicilio da parte dell'Asl competente.

