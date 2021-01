Vaccino Covid: nel Lazio al via prenotazioni per gli over 80 (Di domenica 31 gennaio 2021) Dal 1° febbraio partono le vaccinazioni per gli over 80 nel Lazio: pubblicate sul sito SaluteLazio.it le FAQ, ecco come prenotarsi Nel Lazio partono le vaccinazioni rivolte alle persone con più di 80 anni. Sarà possibile prenotarsi da domani lunedì 1° febbraio e le somministrazioni prenderanno il via il prossimo lunedì 8 febbraio. Di seguito le dodici FAQ pubblicate su SaluteLazio.it.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Dal 1° febbraio partono le vaccinazioni per gli80 nel: pubblicate sul sito Salute.it le FAQ, ecco come prenotarsi Nelpartono le vaccinazioni rivolte alle persone con più di 80 anni. Sarà possibile prenotarsi da domani lunedì 1° febbraio e le somministrazioni prenderanno il via il prossimo lunedì 8 febbraio. Di seguito le dodici FAQ pubblicate su Salute.it.… L'articolo Corriere Nazionale.

