Vaccini, in arrivo le dosi Moderna: ok ad AstraZeneca ma dubbi sull’efficacia (Di domenica 31 gennaio 2021) In Italia, mentre le Regioni passano in zona gialla e il coronavirus miete oggi 237 vittime, continua la campagna vaccinale. La somministrazione dei Vaccini è cruciale per superare la pandemia, ma ci sono stati dei ritardi sulla consegna delle dosi Pfizer e Moderna, che hanno sollevato tensioni e pressioni sulle case farmaceutiche da parte dei governi europei. L’EMA intanto ha dato l’ok al vaccino anglo-svedese AstraZeneca, ma ci sono dubbi sull’efficacia e sulla somministrazione a una precisa fascia d’età. Vaccini, i ritardi nella consegna di Pfizer e Moderna A Pratica di Mare sono arrivate le circa 60mila dosi di vaccino Moderna dal Belgio, che verranno distribuite in decine di Regioni. I ritardi però ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) In Italia, mentre le Regioni passano in zona gialla e il coronavirus miete oggi 237 vittime, continua la campagna vaccinale. La somministrazione deiè cruciale per superare la pandemia, ma ci sono stati dei ritardi sulla consegna dellePfizer e, che hanno sollevato tensioni e pressioni sulle case farmaceutiche da parte dei governi europei. L’EMA intanto ha dato l’ok al vaccino anglo-svedese, ma ci sonoe sulla somministrazione a una precisa fascia d’età., i ritardi nella consegna di Pfizer eA Pratica di Mare sono arrivate le circa 60miladi vaccinodal Belgio, che verranno distribuite in decine di Regioni. I ritardi però ...

