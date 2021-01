Vaccini Covid, come funzioneranno le ‘primule’ (Di domenica 31 gennaio 2021) come funzioneranno le primule, i centri decisi dal commissario Arcuri per la campagna di vaccinazione. A breve si chiude il bando. ROMA – come funzioneranno le primule? La campagna di vaccinazione nelle prossime settimane entrerà nel vivo ed entrare in azione anche i centri dedicati alla somministrazione delle dosi. Il nome di queste strutture è stato scelto dal commissario Arcuri in collaborazione con Tito Boeri. Le polemiche (anche politiche) su questi padiglioni non sono mancate. I padiglioni I padiglioni, come si nota anche dalle immagini, saranno di struttura circolare. All’entrata il paziente dovrà completare l’accettazione all’ingresso per poi trasferirsi nella sala di attesa prima della vaccinazione. Subito dopo la somministrazione della dose, il cittadino verrà spostato in una ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021)le primule, i centri decisi dal commissario Arcuri per la campagna di vaccinazione. A breve si chiude il bando. ROMA –le primule? La campagna di vaccinazione nelle prossime settimane entrerà nel vivo ed entrare in azione anche i centri dedicati alla somministrazione delle dosi. Il nome di queste strutture è stato scelto dal commissario Arcuri in collaborazione con Tito Boeri. Le polemiche (anche politiche) su questi padiglioni non sono mancate. I padiglioni I padiglioni,si nota anche dalle immagini, saranno di struttura circolare. All’entrata il paziente dovrà completare l’accettazione all’ingresso per poi trasferirsi nella sala di attesa prima della vaccinazione. Subito dopo la somministrazione della dose, il cittadino verrà spostato in una ...

Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il vaccino anti Covid di AstraZeneca con l'indicazione per l'utilizzo p… - RegioneER : #Vaccini anti-Covid, #EmiliaRomagna pronta ad accelerare di nuovo: a febbraio in arrivo quasi 234mila dosi. Innanzi… - DonPacciani : @Controleuro1 @ilReazionario Infatti. Praticamente nessuno oggi muore più di Vaiolo, Tetano, Poliomelite e di altre… - Silvia_Mio86 : RT @catirafaella: Dice #Arcuri, commissario straordinario emergenza Covid-19, (figura che dovrebbe, tra le altre cose, garantire che il pia… -