Va al Ruggi per una frattura: contrae il Covid e muore da sola, la testimonianza e l'appello della figlia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Accompagna la madre al Ruggi per una frattura: l'anziana contrae il Covid e poi muore, la drammatica testimonianza della figlia 31 gennaio 2021 Una storia drammatica, quella che ci ha raccontato la ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Accompagna la madre alper una: l'anzianaile poi, la drammatica31 gennaio 2021 Una storia drammatica, quella che ci ha raccontato la ...

infoitinterno : Va al Ruggi per una frattura: contrae il Covid e muore da sola, la testimonianza e l'appello della figlia - Ludo_Ruggi : Invece cara la mia giulia tu sei la piú grande stratega. L’hai dimostrato per due GF di seguito #gfivip - salernotoday : Ruggi, ok all’apertura degli ambulatori per pazienti esterni a Neuroradiologia - ScottBr16592894 : RT @tatapallina: C’erano cuori spezzati da addii definitivi c’erano visioni di tramonti per quelli ancora vivi. C’erano vergogne appese a u… - 00222317L : RT @tatapallina: C’erano cuori spezzati da addii definitivi c’erano visioni di tramonti per quelli ancora vivi. C’erano vergogne appese a u… -