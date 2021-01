Usa, due legali scaricano Trump a una settimana dall'impeachment (Di domenica 31 gennaio 2021) Due legali di Donald Trump fanno un passo indietro e scaricano l'ex presidente statunitense, a una settimana dall'avvio del processo per il suo impeachment. Lo riportano i media americani, secondo i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) Duedi Donaldfanno un passo indietro el'ex presidente statunitense, a una'avvio del processo per il suo. Lo riportano i media americani, secondo i ...

Raddoppiati in due mesi i casi di Covid - 19 negli Usa, oggi sopra i 26 ...

Due legali di Donald Trump fanno un passo indietro e scaricano l'ex presidente statunitense, a una settimana dall'avvio del processo per il suo impeachment. Lo riportano i media americani, secondo i ...

