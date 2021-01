Usa, donne in azienda: Italia protagonista del Bloomberg Gender-Equality Index (Di domenica 31 gennaio 2021) C’è tanta Italia nel Bloomberg Gender-Equality Index (Gei) 2021, uno dei maggiori indici internazionali che “misura” e promuove la parità di genere nelle aziende. In particolare il Gei valuta le pratiche legate al tema facendo riferimento, in particolare, a cinque aree specifiche: leadership femminile e valorizzazione dei talenti; equità e parità salariale di genere; cultura inclusiva; politiche di prevenzione e sanzione delle molestie; riconoscibilità del marchio come brand che supporta il genere femminile. Dall’analisi del report emerge che, su 380 società ammesse, 17 sono Italiane. Un dato che colloca l’Italia tra i primi quattro Paesi a livello globale nel ranking. Tra queste ci sono marchi importantissimi come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediobanca, Poste, Enel, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 gennaio 2021) C’è tantanel(Gei) 2021, uno dei maggiori indici internazionali che “misura” e promuove la parità di genere nelle aziende. In particolare il Gei valuta le pratiche legate al tema facendo riferimento, in particolare, a cinque aree specifiche: leadership femminile e valorizzazione dei talenti; equità e parità salariale di genere; cultura inclusiva; politiche di prevenzione e sanzione delle molestie; riconoscibilità del marchio come brand che supporta il genere femminile. Dall’analisi del report emerge che, su 380 società ammesse, 17 sonone. Un dato che colloca l’tra i primi quattro Paesi a livello globale nel ranking. Tra queste ci sono marchi importantissimi come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediobanca, Poste, Enel, ...

