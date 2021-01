Uomini e donne anticipazioni | GEMMA | un nuovo capitolo con…

Leggi su tvsoap

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle prossime puntate disi consumeranno alcuni eventi che faranno certamente discutere pubblico e appassionati.deciderà di mettersi in competizione con Nicole e Pamela, le quali stanno entrambe frequentando Maurizio. La donna è alquanto incredula sul fatto che il cavaliere, dopo aver corteggiato lei per molto tempo, abbia deciso di iniziare a conoscere duetanto belle quanto giovani. Dopo aver aspramente discusso col suo ex compagno, la Galgani deciderà comunque di mettere finalmente una pietra sopra la relazione con Maurizio, visto che a suo dire ci sarebbe con lui una grave mancanza di dialogo e di chimica. Per la dama piemontese c’è però un altro Maurizio pronto a farle la corte. L’uomo è uscito sia con Maria che con lei, rivelando che con la prima non si è trovato granché bene non ...