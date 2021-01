Una passeggiata spaziale per “Colka” (Di domenica 31 gennaio 2021) passeggiata spaziale a bordo dell'Iss per installare il nuovo elemento europeo "Colka"(Columbus Ka-band terminal). Si tratta di un sistema che porta la banda larga sulla base orbitante per garantire l'invio e la ricezione ultraveloce e in tempo reale di una maggiore quantità di dati, assicurando comunicazioni più affidabili con le stazioni di terra e, in particolare, con i laboratori di ricerca in Europa. Gli astronauti Nasa, Michael Hopkins e Victor Glover, guidati da terra dall'astronauta danese dell'Esa, Andreas Mogensen hanno sistemato all'esterno del modulo europeo Columbus il sistema, grande come un frigorifero, a bordo del quale c'è anche tecnologia "Made in Italy", in quanto realizzato dalla Kayser Italia assieme a un partner britannico.Il "Colka" collegherà l'Iss allo European Data Relay System (Edrs), una ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 gennaio 2021)a bordo dell'Iss per installare il nuovo elemento europeo ""(Columbus Ka-band terminal). Si tratta di un sistema che porta la banda larga sulla base orbitante per garantire l'invio e la ricezione ultraveloce e in tempo reale di una maggiore quantità di dati, assicurando comunicazioni più affidabili con le stazioni di terra e, in particolare, con i laboratori di ricerca in Europa. Gli astronauti Nasa, Michael Hopkins e Victor Glover, guidati da terra dall'astronauta danese dell'Esa, Andreas Mogensen hanno sistemato all'esterno del modulo europeo Columbus il sistema, grande come un frigorifero, a bordo del quale c'è anche tecnologia "Made in Italy", in quanto realizzato dalla Kayser Italia assieme a un partner britannico.Il "" collegherà l'Iss allo European Data Relay System (Edrs), una ...

