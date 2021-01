Una nuova ricerca per la riabilitazione post-coma (Di domenica 31 gennaio 2021) “Considero questo nuovo risultato molto più significativo perché questi pazienti cronici avevano molte meno probabilità di riprendersi spontaneamente rispetto al paziente acuto che abbiamo trattato nel 2016 e qualsiasi recupero si verifica in genere lentamente per diversi mesi e più tipicamente anni, non per giorni e settimane, come dimostrato“, ha detto il dottor Monti. “È molto improbabile che i nostri risultati siano semplicemente dovuti al recupero spontaneo.” Questa volta, l’ecografia è stata utilizzata su tre pazienti: un uomo di 58 anni che è stato messo in uno “stato di minima coscienza” da un incidente automobilistico più di cinque anni fa, un uomo di 56 anni nelle stesse condizioni, e una donna di 50 anni ancora meno cosciente dopo un evento cardiaco accaduto due anni e mezzo fa. L’applicazione di piccole dosi di ultrasuoni al talamo sembra “svegliare” alcuni pazienti ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 31 gennaio 2021) “Considero questo nuovo risultato molto più significativo perché questi pazienti cronici avevano molte meno probabilità di riprendersi spontaneamente rispetto al paziente acuto che abbiamo trattato nel 2016 e qualsiasi recupero si verifica in genere lentamente per diversi mesi e più tipicamente anni, non per giorni e settimane, come dimostrato“, ha detto il dottor Monti. “È molto improbabile che i nostri risultati siano semplicemente dovuti al recupero spontaneo.” Questa volta, l’ecografia è stata utilizzata su tre pazienti: un uomo di 58 anni che è stato messo in uno “stato di minima coscienza” da un incidente automobilistico più di cinque anni fa, un uomo di 56 anni nelle stesse condizioni, e una donna di 50 anni ancora meno cosciente dopo un evento cardiaco accaduto due anni e mezzo fa. L’applicazione di piccole dosi di ultrasuoni al talamo sembra “svegliare” alcuni pazienti ...

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - NetflixIT : Non so cosa ?? Trovi una serie guardare da guardare ??… - welikeduel : 'Ogni volta che si innesca una crisi, che si forma una nuova maggioranza, che si cambiano i ministri e tutta la mac… - RapportoCoop : L'occasione di costruire una nuova Europa giunge con il #NextGenerationEU #rappcoop2020 in versione definitiva ora… - Nonha_stata : @Markus70 @fm197544 @NucciottiLuca @Ema_Rocchetti @mostro15119736 @erretti42 @MastriTina @Easyandy2 @laGigogin… -