Un Posto al Sole, anticipazioni: tra i due litiganti il terzo gode (Di domenica 31 gennaio 2021) Lorenzo Sarcinelli Problemi di convivenza ad Un Posto al Sole, dove il celebre Palazzo Palladini non riesce a contenere i sempre più esigenti inquilini. Negli episodi in onda nei prossimi giorni Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria) si recheranno per un sopralluogo nel seminterrato lasciato libero da Alberto (Maurizio Aiello). Ognuno spera che l’altro si convinca a trasferirsi lì, ben consapevoli che l’appartamento dove vivono è decisamente più comodo. A rovinare i loro piani ci pensa però Samuel (Samuele Cavallo) che, a loro insaputa, ha preso in affitto proprio il seminterrato in questione. Di seguito le trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio in access prime time su Rai3. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5620 – Lunedì 1 febbraio 2021 Giulia ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 31 gennaio 2021) Lorenzo Sarcinelli Problemi di convivenza ad Unal, dove il celebre Palazzo Palladini non riesce a contenere i sempre più esigenti inquilini. Negli episodi in onda nei prossimi giorni Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria) si recheranno per un sopralluogo nel seminterrato lasciato libero da Alberto (Maurizio Aiello). Ognuno spera che l’altro si convinca a trasferirsi lì, ben consapevoli che l’appartamento dove vivono è decisamente più comodo. A rovinare i loro piani ci pensa però Samuel (Samuele Cavallo) che, a loro insaputa, ha preso in affitto proprio il seminterrato in questione. Di seguito le trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio in access prime time su Rai3. Unalpuntata 5620 – Lunedì 1 febbraio 2021 Giulia ...

