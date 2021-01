Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 1 al 5 febbraio 2021: Niko contro tutti (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle anticipazioni delle puntate della soap opera napoletana Un Posto al sole dal 1 al 5 febbraio 2021 vedremo Niko seriamente in difficoltà dopo aver deciso di difendere legalmente il presunto aggressore di Silvia e Michele. La sua decisione innescherà una serie di spiacevoli conseguenze a Palazzo Palladini. Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 1 al 3 febbraio 2021: Niko contro tutti Lunedì 1 febbraio 2021 – Niko contro tutti: Niko decide di assumersi la difesa del presunto aggressore di Silvia e Michele. Il ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelledelledella soap opera napoletana Unaldal 1 al 5vedremoseriamente in difficoltà dopo aver deciso di difendere legalmente il presunto aggressore di Silvia e Michele. La sua decisione innescherà una serie di spiacevoli conseguenze a Palazzo Palladini. Unaldal 1 al 3Lunedì 1decide di assumersi la difesa del presunto aggressore di Silvia e Michele. Il ...

zazoomblog : Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 1 al 5 febbraio 2021: Niko contro tutti - #Posto #anticipazioni… - agatamicia : @pipcoman @OttobreInfo @ivanscalfarotto senti, amico del sole... io non starò qui a decodificare al posto tuo una c… - MondoTV241 : Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della settimana! #unpostoalsole #anticipazioni - Maurizi87159168 : @Libero_official Vogliono un posto nel governo le fronde si agitano solo per il posto al sole. - ViloAngela : @ninetiesbish però s'infila nella vasca con Rosa, che non vuole, in un raro momento in cui si rilassano da sole. Vo… -