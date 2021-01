Un Posto al Sole | anticipazioni 1 al 5 febbraio 2021 | il ritorno di Nunzio

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nuove importantiUnaldall'1 al 5che vedrà Roberto Ferri in prima linea gestire la crisi degli operai e Franco Boschi impegnato nella ricerca della verità. Ildiè casuale? In casa Poggi nella prossime puntate di Unalci sarà grande tensione. Da una parte vedremo Renato che sarà deluso dal figlio. Dopo avergli offerto in suo aiuto allo studio infatti vedrà Niko insofferente per questa vicinanza del padre: il giovane avvocato chiede alla madre di Giulia di aiutarlo per calmare il padre preso da mille iniziative che creano caos. Nello stesso tempo Angela avrà una notizia molto importante che la porta alla prospettiva di un trasferimento a Venezia. Una notizia che ...

