Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

(Di lunedì 1 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.05 – Roma, parla Fonseca – L’allenatore giallorosso ha affrontato il caso Dzeko e le voci sul possibile esonero. LE SUE PAROLE Ore 22.45 – Verona, parla Juric – Il tecnico dei veneti non ha usato mezzi termini per descrivere la prestazionesua squadra. LE SUE PAROLE Ore 20.40 – Parma, parla D’Aversa – L’allenatore gialloblù ha commentato la sconfitta subita contro il Napoli. LE SUE PAROLE Ore 20.20 – Napoli, Gattuso sbotta – Le dichiarazioni del tecnico azzurro sul suo rapporto con il presidente De Laurentiis. LE SUE PAROLE Ore 17.40 – Stroppa deluso dal suo Crotone – Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato dopo la sconfitta contro ...

fanpage : Bellanova (Iv): "Giusto mandato esplorativo a Fico, ma Draghi premier sarebbe ottima notizia" - Ultron65 : RT @tempoweb: A #Fico restano due giorni per il #Conte-ter. La carta di #Mattarella se fa flop #governo #consultazioni #31gennaio https://… - Lopez92Paul : RT @corgiallorosso: #RomaVerona 3-1, le pagelle di CGR: 'Fuego' Mayoral, Prof. Villar in cattedra. Mancini suona la carica, Miki essenziale…

Viceministro Sileri a Live non è la D'Urso: 'Giusto riaprire ma con la mascherina. Vaccini? Servirà tutto il 2021' . Lunedì scatta la zona gialla in quasi tutte le regioni d'Italia, nella puntata di ...Nella nuova puntata del "Sunday Lunch" Robert Fripp e Toya eseguono l'intramontabile classico "I Love Rock 'N' Roll" degli Arrows ...NAPOLI (ITALPRESS) - Il Napoli torna alla vittoria e si rilancia in campionato. Al "Maradona" bastano i gol di Elmas e Politano per superare il Parma 2-0 e restare a contatto con la zona Champions. Di ...