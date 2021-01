Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 31 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.55 – Khedira va in Bundesliga – Secondo quanto riportato da Kicker, Sami Khedira sarebbe vicino a trasferirsi all’Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco, da ieri in Germania, svolgerebbe questa mattina le visite mediche, con successiva firma sul contratto. Sami KhediraOre 9.33 – Atalanta, ecco Kovalenko – Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi è previsto lo sbarco in Italia di Viktor Kovalenko. Il centrocampista ucraino si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto con l’Atalanta. I dettagli. Ore 8.54 – Il Napoli aspetta Mertens – Dries Mertens è volato in Belgio dopo il nuovo infortunio alla caviglia. Il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.55 – Khedira va in Bundesliga – Secondo quanto riportato da Kicker, Sami Khedira sarebbe vicino a trasferirsi all’Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco, da ieri in Germania, svolgerebbe questa mattina le visite mediche, con successiva firma sul contratto. Sami KhediraOre 9.33 – Atalanta, ecco Kovalenko – Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelladi oggi è previsto lo sbarco in Italia di Viktor Kovalenko. Il centrocampista ucraino si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto con l’Atalanta. I dettagli. Ore 8.54 – Il Napoli aspetta Mertens – Dries Mertens è volato in Belgio dopo il nuovo infortunio alla caviglia. Il ...

