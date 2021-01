Ultime Notizie Roma del 31-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliana Offer regno dei vaccini apertura perché sono arrivata all’aeroporto militare di Pratica di Mare le 66 mila dosi moderna in programma questa settimana le fiale saranno distribuite dall’esercito nelle regioni la somministrazione già da domani o al massimo da nuovo incontro governo regioni per la rimodulazione del Piano vaccini speranza verde zona gialla non significa scampato pericolo serve ancora massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto i passi avanti dellesettimane nonostante i divieti ancora assembramenti e multe sanzioni anche la novità andiamo in Russia dove protesta in numerose città per la liberazione della Rivale numero uno di Putin alexei navalny 1ng riferisce d3062 per Fermate dalla polizia Nel corso delle manifestazioni fermata anche la moglie ...