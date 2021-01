Ufficiale | Sanabria al Torino L’attaccante è positivo al Covid-19

(Di domenica 31 gennaio 2021) Antonioè un nuovo attaccante del. Ecco il comunicato del club granata. “IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Betis Balompié il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonioha firmato un contratto di quattro anni. Tutto ilFootball Club accogliecon un caloroso abbraccio: benvenuto a, Sempre Forza Toro! Nell’ambito delle visite mediche preventive, e a seguito di ulteriori controlli, è emersa la positività al-19 del calciatore., che è asintomatico e che non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto in isolamento fiduciario e seguirà tutto ...

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Sanabria nuovo attaccante del Torino: 'Positivo al Covid-19, va in isolamento' - tuttosport : #Toro, ufficiale #Sanabria. L'attaccante è positivo al #Covid ?? - leonzan75 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Sanabria nuovo attaccante del Torino: 'Positivo al Covid-19, va in isolamento' - Zipnews : 'Ufficiale: #Sanabria al #Toro, ma l’attaccante è positivo al Covid' #zipnews - Cuore_Toro : Ufficiale: #sanabria al Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sanabria

... "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Betis Balompié il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio. L'attaccante ha ......di Antonionel club granata. L'attaccante, prelevato dal Betis di Siviglia, è però risultato positivo al Coronavirus, e dovrà osservare un periodo di isolamento. Questa la nota: '...Quarta avventura in Italia per Antonio Sanabria che dopo aver vestito le maglie di Sassuolo, Roma e Genoa, quest'oggi è diventato a tutti gli effetti un nuovo g ...Antonio Sanabria è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino: l'attaccante però è in isolamento causa positività al Covid ...