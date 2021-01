Tutti i dubbi dei virologi sulle misure più blande: "Necessario ripartire, ma il virus circola ancora" (Di domenica 31 gennaio 2021) Redazione Timori per la possibile risalita dei contagi. Ieri meno positivi col record di tamponi I commercianti tirano un sospiro di sollievo ora che la zona gialla lascia intravedere in gran parte delle regioni italiane qualche spiraglio per una ripartenza di vendite e consumi, ma il monito degli esperti resta lo stesso: non è tempo di abbassare la guardia. L'ampliamento della zona gialla nel nostro Paese «non deve farci dimenticare che siamo in una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la pandemia, siamo sospesi», spiega l'infettivologo Massimo Galli, dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano. E se vogliamo evitare problemi «il cambio di colore non può e non deve essere tana libera Tutti. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti». I numeri di ieri sull'andamento della ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Redazione Timori per la possibile risalita dei contagi. Ieri meno positivi col record di tamponi I commercianti tirano un sospiro di sollievo ora che la zona gialla lascia intravedere in gran parte delle regioni italiane qualche spiraglio per una ripartenza di vendite e consumi, ma il monito degli esperti resta lo stesso: non è tempo di abbassare la guardia. L'ampliamento della zona gialla nel nostro Paese «non deve farci dimenticare che siamo in una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la pandemia, siamo sospesi», spiega l'infettivologo Massimo Galli, dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano. E se vogliamo evitare problemi «il cambio di colore non può e non deve essere tana libera. Stiamo andando meglio, ma non tanto meglio da accantonare la prudenza: serve essere molto cauti». I numeri di ieri sull'andamento della ...

