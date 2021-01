Turchia e Libia | cosa chiedono gli Usa all’Italia Parla il gen Camporini

Leggi su formiche

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il rapporto tra Italia e Stati Uniti passa dalla Difesa, come dimostrato dal colloquio telefonico dei giorni scorsi tra il ministro Lorenzo Guerini e il segretario Lloyd Austin, nuovo capo del Pentagono. Quali sono gli orizzonti per il rapporto tra Roma e Washington nel settore? Formiche.net l’ha chiesto al generale Vincenzo, già capo di Stato maggiore della Difesa. Come legge la telefonata tra Guerini e Austin? La sollecitudine con cui il segretario Austin, appena confermato, ha chiamato il ministro Guerini è segno di attenzione particolare da parte degli Stati Uniti verso l’Italia. Come mai? Ci sono diverse ragioni. L’Italia ha ruolo strategico per la sua collocazione nel Mediterraneo, sempre riconosciuto dagli Stati Uniti. Ma c’è anche lunga tradizione: pensiamo alle basi Nato nel nostro Paese concesse in uso agli Stati Uniti — e non sono basi americane, ...