Triste ritrovamento a Montagnola | rivenuta 50enne senza vita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, quartiere: questa mattina poco prima delle 10 in via Fonte Buono all’altezza del civico 95, il corpo di una signoraè stata trovato. Incensurata e di origini polacche, sono in corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica ed il personale del distretto di Tor Carbone. La salma della donna è a disposizione dell’autorità giudiziaria. su Il Corriere della Città.