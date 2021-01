Trento, esonerato Brienza: decisiva la sconfitta contro la Fortitudo Bologna (Di domenica 31 gennaio 2021) La sconfitta contro la Fortitudo Bologna è costata la panchina a Nicola Brienza. L’ormai ex tecnico di Trento è stato sollevato dall’incarico dopo aver incassato la sesta sconfitta consecutiva: la Dolomiti Energia si trova al momento nei bassi fondi della classifica, a quota 12 punti dopo 18 giornate. La società comunica che “la guida tecnica della squadra verrà affidata a Emanuele Molin. A coach Brienza vanno i ringraziamenti di tutta la società per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Lalaè costata la panchina a Nicola. L’ormai ex tecnico diè stato sollevato dall’incarico dopo aver incassato la sestaconsecutiva: la Dolomiti Energia si trova al momento nei bassi fondi della classifica, a quota 12 punti dopo 18 giornate. La società comunica che “la guida tecnica della squadra verrà affidata a Emanuele Molin. A coachvanno i ringraziamenti di tutta la società per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”. SportFace.

sportface2016 : #Trento Sollevato dall'incarico Nicola #Brienza: il tecnico paga la sconfitta odierna contro la Fortitudo Bologna - DavideFuma : Trento ha esonerato Nicola Brienza: squadra affidata al vice Lele Molin. Fatale il ko casalingo con la Fortitudo B… - TgrRaiTrentino : Nicola #Brienza non sarà più il coach dell'@AquilaBasketTN. La guida tecnica affidata d'ora in poi a Emanuele… - BasketMagazine : New post: Trento, esonerato coach Nicola Brienza #basketmagazine - OA_Sport : Salta la quinta panchina in Serie A: Nicola Brienza non allenerà più Trento. Promosso Lele Molin -