Tre vaccini in Italia, AstraZeneca approvato dall’Aifa solo fino a 55 anni (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo Pfizer e Moderna, arriva AstraZeneca. L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato il vaccino anti-Covid sviluppato a Oxford. Il siero era già stato autorizzato dall’Ema, l’ente europeo per i medicinali. Per l’Italia però l’autorizzazione non è totale. Viene raccomandato l’utilizzo preferenziale del vaccino sui soggetti di età inferiore ai 55 anni. Leggi su vanityfair (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo Pfizer e Moderna, arriva AstraZeneca. L’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato il vaccino anti-Covid sviluppato a Oxford. Il siero era già stato autorizzato dall’Ema, l’ente europeo per i medicinali. Per l’Italia però l’autorizzazione non è totale. Viene raccomandato l’utilizzo preferenziale del vaccino sui soggetti di età inferiore ai 55 anni.

