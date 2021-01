Tragedia in montagna: padre e madre muoiono sotto gli occhi della figlia (Di domenica 31 gennaio 2021) È scivolata nel vuoto e il marito, nel tentativo di salvarla, è precipitato con lei in un dirupo. La Tragedia si è consumata attorno alle 12:50 in Valle Camonica, sul Monte Vareno, nel territorio ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 31 gennaio 2021) È scivolata nel vuoto e il marito, nel tentativo di salvarla, è precipitato con lei in un dirupo. Lasi è consumata attorno alle 12:50 in Valle Camonica, sul Monte Vareno, nel territorio ...

scheerenberger : RT @Agenzia_Italia: Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna - Agenzia_Italia : Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna - zazoomblog : Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna - #Precipitano #dirupo #davanti - bizcommunityit : Tragedia in montagna, marito e moglie perdono la vita - sulsitodisimone : Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna -