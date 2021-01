Tragedia familiare: madre e padre muoiono davanti agli occhi della figlia di 5 anni (Di domenica 31 gennaio 2021) L’incredibile Tragedia in seguito ad una uscita in montagna, moglie e marito perdono la vita davanti alla loro piccola. Incidente montagna (Web)Tragedia familiare sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nel Bresciano. madre, padre e figlia di 5 anni, milanesi, erano usciti per una passeggiata in montagna. Nel corso del percorso, la donna 35enne, è scivolata in un dirupo, a quel punto suo marito 40enne nel tentativo di tenerla a se è precipitato insieme a lei. Una caduta di 200 metri, davanti agli occhi della loro piccola di soli 5 anni. Caduta che è stata fatale per i due. L’arrivo dei soccorsi, subito allertati dagli amici della coppia si ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) L’incredibilein seguito ad una uscita in montagna, moglie e marito perdono la vitaalla loro piccola. Incidente montagna (Web)sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nel Bresciano.di 5, milanesi, erano usciti per una passeggiata in montagna. Nel corso del percorso, la donna 35enne, è scivolata in un dirupo, a quel punto suo marito 40enne nel tentativo di tenerla a se è precipitato insieme a lei. Una caduta di 200 metri,loro piccola di soli 5. Caduta che è stata fatale per i due. L’arrivo dei soccorsi, subito allertati damicicoppia si ...

ADRIANOscarpell : RT @SalaLettura: Nella tragedia di #Sofocle , #Antigone la legge dello Stato è in aperto conflitto con l'amore familiare ed il dovere; Anti… - josepcampo : RT @SalaLettura: Nella tragedia di #Sofocle , #Antigone la legge dello Stato è in aperto conflitto con l'amore familiare ed il dovere; Anti… - MariaErrichiel5 : RT @SalaLettura: Nella tragedia di #Sofocle , #Antigone la legge dello Stato è in aperto conflitto con l'amore familiare ed il dovere; Anti… - guastellae : RT @SalaLettura: Nella tragedia di #Sofocle , #Antigone la legge dello Stato è in aperto conflitto con l'amore familiare ed il dovere; Anti… - zanzibardy : RT @SalaLettura: Nella tragedia di #Sofocle , #Antigone la legge dello Stato è in aperto conflitto con l'amore familiare ed il dovere; Anti… -