Traffico Roma del 31-01-2021 ore 18 | 30

(Di domenica 31 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione il pomeriggio prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sulle Grande Raccordo Anulare sulla tratto cittadino della Teramo ti aperta alle 17 circa la galleria Giovanni XXIII chiusa da questa mattina per gli accertamenti tecnici in seguito a un incidente la circolazione è tornata regolare per chi da via del Foro Italico deve proseguire verso via Pineta Sacchetti e per chi deve entrare nel tunnel e in direzione via Salaria in zona Centocelle proseguono le chiusure notturne su Viale Palmiro Togliatti per il rinnovo delle manto stradale anche stasera Dunque prudenza per il divieto di transito dalle 21 alle 6 di domani mattina tra via Giovanni Battista Tony e via delle Robinie verso la Casilina proseguono salvo modifiche fino alle 5 febbraio i lavori di manutenzione alla rete gas su via della Pisana in zona ...