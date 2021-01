Torta con Mussolini alla festa di pensionamento al municipio di Napoli: “Gesto deplorevole e anticostituzionale” – Video (Di domenica 31 gennaio 2021) “È inaccettabile e deplorevole quanto accaduto nella sede municipale di Gianturco, dove qualcuno ha pensato bene di violare la sacralità dell’istituzione democratica celebrando una festa di pensionamento con una Torta che richiama Benito Mussolini. Sia io in qualità di Presidente che la mia Giunta prendiamo le distanze e condanniamo un Gesto oltraggioso e anticostituzionale“. Lo afferma il presidente della IV Municipalità di Napoli, Giampiero Perrella, che comunica di aver intenzione nelle prossime ore di avviare, assieme alla direzione amministrativa della Municipalità, un’indagine interna per accertare i fatti e sanzionare i responsabili. “Siamo ancora più rammaricati che il tutto sia accaduto a pochi passi da alcuni luoghi simbolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “È inaccettabile equanto accaduto nella sede municipale di Gianturco, dove qualcuno ha pensato bene di violare la sacralità dell’istituzione democratica celebrando unadicon unache richiama Benito. Sia io in qualità di Presidente che la mia Giunta prendiamo le distanze e condanniamo unoltraggioso e“. Lo afferma il presidente della IV Municipalità di, Giampiero Perrella, che comunica di aver intenzione nelle prossime ore di avviare, assiemedirezione amministrativa della Municipalità, un’indagine interna per accertare i fatti e sanzionare i responsabili. “Siamo ancora più rammaricati che il tutto sia accaduto a pochi passi da alcuni luoghi simbolo ...

