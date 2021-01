Torino, monumento con 3000 fiori per celebrare San Valentino (Di domenica 31 gennaio 2021) Inaugurazione nuova installazione di fiori dedicata a San Valentinoi in piazza castello a Torino, 30 gennaio 2021 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Torino 'L'amore a Torino profuma di fiori' è il titolo dell'... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 31 gennaio 2021) Inaugurazione nuova installazione didedicata a Sani in piazza castello a, 30 gennaio 2021 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO'L'amore aprofuma di' è il titolo dell'...

sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: In piazza Castello a Torino un monumento con 3000 fiori per celebrare San Valentino - solops : In piazza Castello a Torino un monumento con 3000 fiori per celebrare San Valentino - quotidianopiem : In piazza Castello a Torino un monumento con 3000 fiori per celebrare San Valentino - verstappenno : @Joseph40877238 @ZZiliani A torino gli hanno fatto anche un monumento e lui c'è l'ha così tanto con la juve - Ansa_Piemonte : Torino, monumento con 3000 fiori per celebrare San Valentino. Installata in piazza Castello di Fioristi di Ascom… -