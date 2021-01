Torino, il nuovo acquisto ha il Covid-19: va in isolamento (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Torino di Urbano Cairo ha acquistato Antonio Sanabria dal Genoa. L’attaccante granata, però, è risultato positivo al Covid-19. Il Torino di Urbano Cairo deve fare i conti anche con il Covid-19. Il club granata, nella sessione in corso di calciomercato invernale, ha acquisito le prestazioni sportive ed il cartellino di Antonio Sanabria. L’attaccante ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021) Ildi Urbano Cairo ha acquistato Antonio Sanabria dal Genoa. L’attaccante granata, però, è risultato positivo al-19. Ildi Urbano Cairo deve fare i conti anche con il-19. Il club granata, nella sessione in corso di calciomercato invernale, ha acquisito le prestazioni sportive ed il cartellino di Antonio Sanabria. L’attaccante ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

