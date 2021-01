Timballo di zucchine | provola e salsiccia | delizia unica!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 31 gennaio 2021)diIlche ti proponiamo qui sotto non solo è buono, ma è anche bello da vedere. Si tratta di un piatto unico, bello sostanzioso e completo. Un trionfo di gusto e sfiziosità, soprattutto se fuori è grigio e freddo e se, come capita anche troppo spesso di questi tempi, abbiamo bisogno di tirarci un po’ su. Il bello è che si può anche cucinare con molto anticipo e poi cuocerlo quando è il momento di servirlo a famiglia o amici. Trattandosi di un, la ricetta che trovate qui di seguito è solo una falsariga, un suggerimento, un’indicazione. Già, perché in unsi possono mettere gli ingredienti più diversi, insoliti e personali. Insomma, l’unico limite è la fantasia. Tra l’altro la ricetta è adatta anche a chi ...