The Medium Guida: Come risolvere l'enigma della sala conferenze (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo avervi parlato di Come risolvere l'enigma dell'Hotel Niwa e sviluppare la foto in The Medium, quest'oggi vogliamo fare luce su un nuovo enigma, questa volta situato nella sala delle conferenze. Guida all'enigma nella sala conferenze in The Medium Ad un certo punto dell'avventura arriverete in presenza di due anime da liberare, dovrete dunque recuperare non solo i loro volti ma anche nomi. Per la donna non vi sono problemi, per l'uomo invece dovrete risolvere un piccolo ma semplice enigma per il recupero del nome, situato nella sala delle conferenze. A seguire vi riportiamo i passaggi da seguire per completare l'enigma e ...

