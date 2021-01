The Medium Guida: Come risolvere gli enigmi della casa rossa (Di domenica 31 gennaio 2021) Se avete risolto l’enigma nella sale delle conferenze in The Medium ed avete giocato per diverse ore, sicuramente sarete giunti nel luogo della casa rossa, a seguire vi riportiamo tutti i passaggi per risolvere i vari enigmi. Come recuperare la leva per raggiungere la casa rossa Il primo enigma consiste nel recuperare una leva necessaria per permettere al corpo fisico di attraversare la porta del garage, quindi procedete Come segue: Esplorate la stanza per recuperare una bambola Tornate all’ingresso dove avete trovato la fonte di luce e concentratevi sul mondo materiale Posizionate la bambola per intensificare la luce, quindi aspiratela Con il corpo spirituale attraversate il garage bloccato nel mondo ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 31 gennaio 2021) Se avete risolto l’enigma nella sale delle conferenze in Theed avete giocato per diverse ore, sicuramente sarete giunti nel luogo, a seguire vi riportiamo tutti i passaggi peri varirecuperare la leva per raggiungere laIl primo enigma consiste nel recuperare una leva necessaria per permettere al corpo fisico di attraversare la porta del garage, quindi procedetesegue: Esplorate la stanza per recuperare una bambola Tornate all’ingresso dove avete trovato la fonte di luce e concentratevi sul mondo materiale Posizionate la bambola per intensificare la luce, quindi aspiratela Con il corpo spirituale attraversate il garage bloccato nel mondo ...

