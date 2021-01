Tennistavolo | Marco Rech Daldosso e Giorgia Piccolin vincono i Campionati Italiani Assoluti a Terni

(Di domenica 31 gennaio 2021) Si sono conclusi oggi adicon i successi di(Aeronautica Militare) e(Centro Sportivo Esercito). Per il primo si tratta del secondo titolo dopo quello del 2016, mentre per la seconda si tratta del terzo titolo consecutivo. Nel torneo maschile, testa di serie numero 4, ha battuto in finale per 4-1 (11-7, 7-11, 11-8, 11-8, 11-6) Andrea Puppo (A4 Verzuolo), numero 13 del seeding, mentre al terzo posto si sono classificati Matteo Mutti (Milano Sport) e John Michael Oyebode (Il Circolo Prato 2010). Nel torneo ...

Al PalaBigi un incontro vinto a testa per Andrea Landrieu, João Monteiro, Marco Rech Daldosso e Jordy Piccolin. Ottimo debutto in Serie A1 2020/21 di tennistavolo maschile per la Top Spin Messina. Carrara. Anche tre atleti dell'Apuania Carrara Tennis Tavolo ossia Mihai Bobocica, Leonardo Mutti ed Alessandro Soraci saranno impegnati oggi e domani ai campionati Italiani assoluti 2021 che a distan ...